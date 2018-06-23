Роберто Мартинес: "Пока не знаем, насколько серьезна травма Лукаку"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что доволен игрой своей команды, но есть вещи, которые необходимо улучшить. Также он заявил, что заменил Лукаку, Азара и Мертенса из-за повреждений, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Сегодня мы проявили себя хорошо, но нужно отметить и заслуги тунисской сборной, которая хотела победить, создала высокий прессинг и агрессивно вела себя в единоборствах, - заявил главный тренер сборной Бельгии. - Но мы заслужили победу. Если команда забивает пять голов - значит, у нее правильная ментальность и организация. Это мне сегодня очень понравилось. Сегодня стали заметны итоги нашей плодотворной работы.

Впрочем, не скажу, что я доволен всем. Есть вещи, которые можно улучшать. Например, не думаю, что мы достаточно хорошо держали мяч. Плюс пропустили два гола. Многое нужно дорабатывать. Процесс роста нашей команды пока не закончен.

Победа всегда лучшая формула для уверенности в себе. Сейчас мы выиграли в двух первых турах – и это очень важно для нас. Я рад, что на Витселя и Феррейра-Карраско не сказался переезд в Китай, мы этого опасались. Но они показали, что по-прежнему растут как спортсмены и личности, даже в Китае.

Сегодня можно немного попраздновать. Вся Бельгия имеет на это право. Когда мы в последний раз забивали пять голов за матч, кстати? Но следующий матч также очень важен для нас, к нему мы непременно подготовимся ответственно.

- Бельгия уже прошла в 1/8 финала (теоретически еще нет. - Прим. "СЭ"). В матче с Англией дадите некоторым игрокам отдохнуть?

- Это вопрос с очевидным ответом. Если бы у нас было семь дней до матча, я бы сказал, что мы продолжим в том же темпе и выйдем таким же составом. Но это не так. У нас появится возможность дать поиграть футболистам, которые заслуживают этого, все-таки в заявке 23 человека. И на всех мы рассчитываем. Нужно также посмотреть на здоровье футболиста, оценить степень повреждений Лукаку, Азара... У Мертенса тоже были какие-то проблемы с бедром в концовке.

- А что с Лукаку?

- Внешняя связка. Но пока не знаю, насколько это серьезно. Через пару дней станет ясно.

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