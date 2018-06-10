Роберто Карлос: "Из сборной Англии мне нравится Деле Алли, он очень похож на бразильского игрока"

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос заявил, что национальная команда Англии на предстоящем чемпионате мира будет одним из фаворитов, а из ее игроков он выделил полузащитника Деле Алли.

- Англия – одна из фаворитов чемпионата мира после Бразилии, - приводит Sky Sports слова Карлоса. - Мне нравится Деле Алли, он очень похож на бразильского игрока. Я видел его в матче "Тоттенхэма" с "Реалом", и он сыграл действительно впечатляюще. Он высокий и обладает отличными способностями, это очень хороший игрок. В нем чувствуется чванливость, которая присуща бразильцам.

Напомним, на грядущем мировом первенстве англичане сыграют в группе G против сборных Туниса (18 июня), Панамы (24 июня) и Бельгии (28 июня).

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