Ринат Билялетдинов: "Не удивлюсь, если Игнашевич выйдет против Австрии в стартовом составе"

Бывший главный тренер "Рубина" и "СКА-Хабаровск" Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о составе сборной России на товарищескую встречу с австрийцами, которая состоится завтра вечером в Инсбруке. Экс-специалист заявил, что не удивится появлению на поле защитника Сергея Игнашевича.

- Какую тактическую расстановку, на ваш взгляд, выберет Черчесов?

- Думаю, Станислав Саламович не станет изменять наигранной схеме 5-3-1-1.

- А кто выйдет в обороне?

- Не удивлюсь, если там окажется Игнашевич, а вот кто расположится рядом, сказать сложно - это зависит от функционального состояния игроков.

- В середине поля у Черчесова большой выбор. Кто смотрится предпочтительнее?

- Один хавбек должен быть ориентирован на защиту, тут напрашивается Кузяев, а вот Зобнин и Головин - исполнители более атакующего плана. Вот эти трое - они и могут образовать центр полузащиты. Тогда освободятся два места для нападающих и футболиста, располагающегося чуть ниже. Вот и получится схема 5-3-1-1 или, если угодно, 5-3-2.

- За кого помимо России будете болеть на ЧМ-2018?

- За тех, с кем, работал – например, за иранца Азмуна. Еще хочется, чтобы выстрелила в роли темной лошадки сборная Бельгии, поколение там шикарное еще с 2014-го, но пока ничего не добившееся. Из фаворитов - за Германию, она всегда на высоком уровне. (Владислав ФЛЕГОНТОВ)

Онлайн-трансляция матча Австрия – Россия - 30 мая 2018 в 21.45.