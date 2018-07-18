РФС ожидает увеличения числа занимающихся футболом детей после чемпионата мира

В Российском футбольном союзе (РФС) надеются, что успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира приведет к росту интереса к футболу среди детей и увеличению числа занимающихся. Об этом заявил руководитель департамента по проведению соревнований РФС Владимир Олексин.

"У нас нет службы, которая вела бы статистику увеличения занимающихся, но мы ожидаем значительный рост интереса, здесь не нужно быть экспертом, чтобы это предсказать. Успешное выступление, даже за рубежом, пробуждает интерес, это нормальная, правильная тенденция, которую нужно использовать для популяризации футбола на самых низких уровнях. Я сужу по своему внуку, который побывал на нескольких матчах чемпионата мира, и у него наблюдается всплеск. На нельзя этим не воспользоваться, но, в то же время, нельзя переоценивать случившееся, нам есть над чем работать, вопросов много", – приводит слова Олексина ТАСС.

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего турнира, добившись лучшего результата в новейшей истории. В матче 1/4 финала команда Станислава Черчесова в серии пенальти проиграли Хорватии. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у Испании в серии пенальти.