Ресторан в Самаре угостил болельщиков мясом в честь победы сборной Сербии

Сербский ресторан в Самаре в связи с победой сборной Сербии над Коста-Рикой (1:0) в матче ЧМ-2018 угостил всех пришедших болельщиков 50 кг мяса на гриле, сообщает ТАСС.

После матча ресторан установил перед входом огромный гриль, на котором было поджарено 50 кг мяса по сербскому рецепту - плескавицу. Угоститься блюдом пришли как сербские, так и костариканские болельщики, компанию им составили обычные прохожие. Мясо было съедено за 20 минут.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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