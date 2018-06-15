Рэшфорд вернулся к тренировкам со сборной Англии

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд принимает участие в сегодняшней тренировке сборной Англии, сообщает Sky Sports. Он проводит первое занятие с командой после приезда в Россию на ЧМ-2018.
Также сообщается, что все 23 игрока сборной Англии участвуют в тренировке. Ранее форвард тренировался индивидуально в связи с травмой колена.
На ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/