Рэшфорд вернулся к тренировкам со сборной Англии

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд принимает участие в сегодняшней тренировке сборной Англии, сообщает Sky Sports. Он проводит первое занятие с командой после приезда в Россию на ЧМ-2018.

Также сообщается, что все 23 игрока сборной Англии участвуют в тренировке. Ранее форвард тренировался индивидуально в связи с травмой колена.

На ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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