Рэшфорд не тренируется со сборной Англии

Сборная Англии в среду утром, 13 июня, начала открытую тренировку в Зеленогорске, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. На занятие не вышел нападающий Маркус Рэшфорд, получивший ушиб ноги на последней тренировке перед вылетом в Россию на чемпионат мира.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Англичане в группе G сыграют с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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