Реакция аргентинских болельщиков на игру своей команды. Видео

Аргентинские болельщики остались недовольны игрой своей сборной в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Аргентинцы уступила хорватам со счетом 0:3.

- Почувствуйте драму аргентинских болельщиков в Буэнос-Айресе, реакция на каждый гол Хорватии, - сообщается в Твиттере globoesportrcom.

Sente o drama dos torcedores argentinos, em Buenos Aires, a cada gol da Croácia #GloboNaCopa pic.twitter.com/NlbZe00FLR – globoesportecom (@globoesportecom) 21 июня 2018 г.

Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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