00:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Реакция аргентинских болельщиков на игру своей команды. Видео


Аргентинские болельщики остались недовольны игрой своей сборной в матче группового этапа чемпионата мира против Хорватии. Аргентинцы уступила хорватам со счетом 0:3.

- Почувствуйте драму аргентинских болельщиков в Буэнос-Айресе, реакция на каждый гол Хорватии, - сообщается в Твиттере globoesportrcom.

Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Аргентина - Хорватия
 

 Таблицы групп чемпионата мира смотрите здесь.

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