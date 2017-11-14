Райола готов лично доставить Ибрагимовича в сборную Швеции

Агент бывшего нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича Мино Райола отметил, что лично бы доставил игрока в национальную команду, если бы решение о возобновлении карьеры в сборной зависело от него. Шведы по итогам стыковых матчей победили Италию (1:0) и пробились в финальную часть чемпионата мира-2018.

Сейчас Ибрагимович восстанавливается после травмы колена и должен вернуться в строй в 2018 году.

– Я не могу говорить за Златана, что он бы отказал сборной, если бы его позвали назад, – приводит Expressen.se слова Райолы. – Если бы это зависело от меня, я бы лично доставил его в сборную.

Напомним, Ибрагимович завершил карьеру в сборной после Евро-2016. На счету 36-летнего форварда 62 гола в 116 матчах за национальную команду. Ранее он заявил, что его история со сборной Швеции закончена.