Рамзан Кадыров: "Путин в отличной форме. Может и в составе сборной России выйти"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал опубликованное ФИФА видео, в котором Президент РФ Владимир Путин перебрасывается мячом в Кремле с главой ФИФА Джанни Инфантино.
"Наш Президент Владимир Путин всегда в отличной физической форме. Он и в составе сборной России по футболу может выйти на поле. А соперникам нашим он и так периодически забивает в девятку", – написал в Телеграме Кадыров.
Сегодня ФИФА выпустила ролик, который посвящен 100 дням до старта чемпионата мира-2018 в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
#ЧМ2018: остается всего 💯 дней до старта!🙌🙌🙌 pic.twitter.com/gszN468RJR– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 6 марта 2018 г.