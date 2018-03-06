Рамзан Кадыров: "Путин в отличной форме. Может и в составе сборной России выйти"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал опубликованное ФИФА видео, в котором Президент РФ Владимир Путин перебрасывается мячом в Кремле с главой ФИФА Джанни Инфантино.

"Наш Президент Владимир Путин всегда в отличной физической форме. Он и в составе сборной России по футболу может выйти на поле. А соперникам нашим он и так периодически забивает в девятку", – написал в Телеграме Кадыров.

Сегодня ФИФА выпустила ролик, который посвящен 100 дням до старта чемпионата мира-2018 в России. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.