Рагнар Сигурдссон: "Исландских фанатов на чемпионате мира будет меньше, чем на Евро-2016"

Защитник "Рубина" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон считает, что его соотечественники сойдут с ума из-за переживаний, когда начнется чемпионат мира 2018 года. Исландцы впервые в своей истории вышли на мировое первенство, опередив в отборочной группе I Хорватию, Украину, Турцию, Финляндию и Косово.

- В России будет не так много исландских болельщиков, как на чемпионате Европы во Франции, - цитирует "Р-Спорт" Сигурдссона. - Желающих очень много, но возможность есть не у всех. Все-таки в плане передвижения между городами из-за размеров России будет сложнее, плюс не у всех есть деньги на такие далекие путешествия.

Выход на чемпионат мира - это самое большое событие в истории всего исландского спорта, как мне кажется. Люди настолько воодушевлены, что сложно описать это словами. Но я не думаю, что они понимают, насколько крут чемпионат мира, пока он еще не начался, пока сборная Исландии не прилетела в Россию. Думаю, когда чемпионат начнется, люди в моей стране просто сойдут с ума из-за футбольных переживаний.

Напомним, жеребьевка чемпионата мира 2018 года, при которой Исландия наряду с Данией, Коста-Рикой, Швецией, Тунисом, Египтом, Сенегалом и Ираном попала в третью корзину, состоится 1 декабря в Москве.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

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