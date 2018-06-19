Рафаэль Маркес из-за санкций США не сможет получить приз игрока матча ЧМ-2018

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес не сможет получить приз лучшего игрока матча чемпионата мира-2018 из-за включения в "черный список" Министерства финансов США, утверждает New York Times. Издание уточняет, что 39-летний игрок обороны попал под санкции из-за возможной причастности к деятельности наркокартеля, который был создан Раулем Флоресом Эрнандесом.

Ограничения были введены не только против защитника, но и против связанных с ниморганизаций, в том числе футбольной школы, названной в его честь. Кроме того, счета Маркеса в США были заморожены, а его виза аннулирована. По закону американцам и компаниям из США запрещено иметь связи с игроком.

Напомним, на приз лучшему игроку матча ЧМ-2018 нанесен логотип пивной компании, которая принадлежит корпорации Anheuser-Busch InBev – часть ее заводов находится в США. В целях соблюдения американского законодательства организация избегает упоминания названий своей продукции с Маркесом.

Кроме того, ветеран сборной Мексики во время ЧМ-2018 живет в особых условиях – он не может носить тренировочную форму национальной команды, на которой есть логотипы спонсоров, пить воду из бутылки, предоставленной официальным поставщиком команды, а также пользоваться продукцией спонсоров турнира. Из-за санкций капитан вынужден жить в одноместном номере, в котором нет продукции американских компаний.

Как отметили в ФИФА, федерация не собирается нарушать закон о санкциях США.

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