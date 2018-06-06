Радимов о сборной Египта: "И мы этот колхоз не обыграем?"

Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов считает, что сборная Египта, которая сыграет в одной группе с Россией, является командой невысокого уровня. Египет уступает Бельгии 0:2 к 50-й минуте товарищеского матча.

- Бельгия-Египет 2:0 на 38 минуте... И мы этот колхоз не обыграем, думаете? - написал Радимов на своей странице в Твиттере.

Бельгия-Египет 2:0 на 38 мин .... и мы этот колхоз не обыграем , думаете? ( см.Широкова ) – Владислав Радимов (@radimov02) 6 июня 2018 г.

Сборная России в рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира встретится со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).