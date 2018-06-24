Радамель Фалькао: "Мы оказались в ситуации, когда обязательно должны побеждать"

Нападающий сборной Колумбии по футболу Радамель Фалькао отметил, что его команда находится в ситуации, когда обязана победить для дальнейшей успешной борьбы за плей-офф чемпионата мира. Сегодня колумбийцам предстоит встретиться с командой Польши. Напомним, латиноамериканцы проиграли первый матч в своей группе Японии (1:2).

- Мы оказались в ситуации, когда должны обязательно побеждать. Нам надо сделать все возможное для победы, - цитирует Sky Sports Фалькао. - Мы уже забыли о матче с Японией. Тот факт, что мы все еще боремся за выход из группы, дает нам эмоциональный заряд на две оставшиеся игры.

Сборные Колумбии и Польши сыграют в Казани, матч начнется в 21.00 по московскому времени.

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