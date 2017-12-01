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Путин встретился с Марадоной и Пеле

Список участников встречи с Президентом России. Фото "СЭ" Список участников встречи с Президентом России. Фото "СЭ"
Список участников встречи с Президентом России. Фото "СЭ"

Президент России Владимир Путин незадолго до начала жеребьевки провел в Кремле встречу со звездами мирового футбола, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Среди тех, с кем пообщался глава государства, были чемпионы мира и ассистенты церемонии жеребьевки Диего Марадона, Лоран Блан, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и другие победили мировых первенств – например, Пеле, Роналдо, Лотар Маттеус, Роналдинью.

Отечественный футбол представляли олимпийские чемпионы Никита Симонян, Алексей Парамонов, Александр Бородюк, Виктор Лосев.

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