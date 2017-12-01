Путин встретился с Марадоной и Пеле

Президент России Владимир Путин незадолго до начала жеребьевки провел в Кремле встречу со звездами мирового футбола, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Среди тех, с кем пообщался глава государства, были чемпионы мира и ассистенты церемонии жеребьевки Диего Марадона, Лоран Блан, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и другие победили мировых первенств – например, Пеле, Роналдо, Лотар Маттеус, Роналдинью.
Отечественный футбол представляли олимпийские чемпионы Никита Симонян, Алексей Парамонов, Александр Бородюк, Виктор Лосев.
Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!
Вот это звездно! Всех найдёте? Футболисты на встрече с президентом pic.twitter.com/yCWox6d1ph– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 декабря 2017 г.
Мэтры! pic.twitter.com/9LC20ZAbu5– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 1 декабря 2017 г.
- Владимир Путин
- Диего Марадона
- Виктор Лосев
- Лоран Блан
- Роналдинью
- Александр Бородюк
- Карлес Пуйоль
- Лотар Маттеус
- Роналдо
- Никита Симонян
- Пеле
- Алексей Парамонов
- Фабио Каннаваро
- Кафу