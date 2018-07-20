Президент РФ Владимир Путин приехал на стадион "Калининград".

Сегодня в Калининграде глава государства проведет совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018".

В ходе заседания планируется обсудить итоги проведения чемпионата мира-2018 и реализацию концепции наследия. Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов.

Кроме посещения арены ЧМ-2018 Путин встретится с юными футболистами и волонтерами. (Илья АНДРЕЕВ)