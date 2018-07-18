Путин поблагодарил Мутко за чемпионат мира в России

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко, который ранее курировал вопросы спорта, за подготовку чемпионата мира по футболу. Сегодня глава государства провел в Кремле очередную встречу с кабинетом министров.

- Праздник действительно получился. Мы к этому еще вернёмся, особенно в контексте использования наследия чемпионата мира, - цитирует Путина "РИА Новости". - Но уже сейчас я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и тем, кто здесь присутствует, и кого здесь нет. Виталий Леонтьевич, вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата.