Прядкин хочет, чтобы в 1/8 финала ЧМ сборная России сыграла с Португалией

Президент РФПЛ, вице-президент РФС Сергей Прядкин считает, что в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая сборная России не станет играть в закрытый футбол. Команде Станислава Черчесова для того, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе A, достаточно сыграть вничью с южноамериканцами.

Португалия, Испания или Иран? Кто достанется России

– Я был на тренировке сборной России, и лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем, – цитируют "Известия" Прядкина. – Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече. Сборная должна показать свой футбол, которым она радует нас на домашнем турнире. Нас ждет непростая, но очень интересная игра.

Соперник по 1/8 финала? Испания и Португалия – очень сильные сборные, которые добивались успехов на международной арене в последние годы. Конечно, не стоит пока списывать со счетов и Иран, у них тоже не слабая команда. Россия в прошлом году имела опыт игры с ними в контрольном матче (1:1), и лично убедилась в этом. Но, если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 финала предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы – очень сильная команда.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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