Против фаната, осквернившего памятник Черенкову, возбудили дело об административном правонарушении

ГУ МВД по городу Москве возбудило административное дело по факту осквернения памятника Федору Черенкову перед матчем чемпионата мира Колумбия – Англия (1:1, 3:4 пен.). Напомним, накануне английский болельщик Руфус Холл написал на бронзовом изваянии "England", в итоге к концу игры надпись удалили, а фаната задержала полиция.

"По результатам проверки в отношении 20-летнего молодого человека, который нанес надпись на памятник, установленный на территории стадиона "Спартак" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)", - сообщили "СЭ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве. (Андрей СИЗЯКИН)

Согласно закону, теперь Холлу грозит наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.

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