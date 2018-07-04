13:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Против фаната, осквернившего памятник Черенкову, возбудили дело об административном правонарушении


ГУ МВД по городу Москве возбудило административное дело по факту осквернения памятника Федору Черенкову перед матчем чемпионата мира КолумбияАнглия (1:1, 3:4 пен.). Напомним, накануне английский болельщик Руфус Холл написал на бронзовом изваянии "England", в итоге к концу игры надпись удалили, а фаната задержала полиция.

"По результатам проверки в отношении 20-летнего молодого человека, который нанес надпись на памятник, установленный на территории стадиона "Спартак" возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)", - сообщили "СЭ" в пресс-службе ГУ МВД по Москве. (Андрей СИЗЯКИН)

Согласно закону, теперь Холлу грозит наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.

Колумбия - Англия

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