Пропавший британский болельщик не ночевал в своем номере в Самаре

Болельщик сборной Англии Дуглас Моретон, о пропаже которого ранее заявила его семья, не ночевал в самарской гостинице, в которой он остановился. 6 июня в этом городе англичане играли матч 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Швеции (2:0).

- Он к ним приехал и уехал сразу же, не стал останавливаться, - цитирует "Комсомольская правда" представителя отеля "На Сорокина".

Мужчину в последний раз видели в Самаре 6 июля. После этого он на связь не выходил, но пользовался кредитной картой в Москве. Как сообщает Reuters, болельщик отправился на матч 1/4 финала ЧМ-2018, где англичане играли со сборной Швеции (2:0).

Представитель британского посольства подтвердил эту информацию и заявил, что обратился в правоохранительные органы. Родственники описывают его внешность следующим образом: рост 165 сантиметров, бристольский акцент, носит очки и бороду.

В то же время в полицию не поступало заявление о пропаже болельщика.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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