Президент Хорватии подарила Владимиру Путину футболку своей сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила футболку своей национальной команды по футболу Президенту РФ Владимиру Путину.

Встреча состоялась в воскресенье в Кремле. На майке с номером "9" написана фамилия "Путин".

Обычно под девятым номером в футбольных командах играют нападающие. В сборной Хорватии данный номер принадлежит форварду Андрею Крамаричу.

Грабар-Китарович также поблагодарила Путина за отличную организацию чемпионата мира от лица футбольной сборной Хорватии и всех ховратских болельщиков.

Глава Хорватии, "как страстный футбольный болельщик", поздравила Путина с тем, что чемпионат мира стал примером для всех. В частности, Грабар-Китарович отметила, что России удалось "предотвратить какие-либо неприятные инциденты" и организовать для болельщиков комфортное перемещение между городами.

Сборная Хорватии в воскресенье сыграет в финале чемпионата мира с командой Франции. Матч состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18.00 (мск). (Илья АНДРЕЕВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)