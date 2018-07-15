Президент ФИФА пообещал выучить русский язык и вернуться в Россию

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с речью перед гала-концертом в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира-2018. Он пообещал вернуться в Россию и выучить русский язык.

- Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда, - приводит ТАСС слова Инфантино. - Сегодня, накануне финала, который пройдет в воскресенье на прекрасном стадионе "Лужники", я хочу сказать спасибо, спасибо большое. Спасибо футболистам - главным актерам этого события, которые блистали на футбольном поле и подарили нам невероятные эмоции. Спасибо тренерам, которые пытались докричаться до своих футболистов, передавали им свою силу духа. Спасибо судьям, которые были великолепны на этом чемпионате.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)