Пресс-атташе сборной России: "Все игроки четко понимают, что матч с аравийцами - уже прошлое"

Представитель сборной России, пресс-атташе команды Игорь Владимиров после прибытия в Санкт-Петербург отметил, что настроение у игроков хорошее, но все понимают, что победный матч открытие ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) уже в прошлом.

- Какое настроение у сборной? - вопрос Владимирову.

- Настроение хорошее, этому способствует и результат первой игры. На позитиве гораздо легче работать, тренироваться, переносить нагрузки. Но все четко понимают, что тот матч уже в прошлом, и теперь нужно перестроиться, чтобы в максимальной готовности подойти к следующей игре.

- Как здоровье игроков?

- Утром команда провела тренировку в Новогорске, занимались все, кроме Алана Дзагоева. Сейчас для него разработана программа реабилитации, которую он приходит в Москве. Сказать что-то точное о сроках возвращения очень сложно, но в Санкт-Петербург он не прилетел. Все остальные здоровы.

- Когда у футболистов отбой? Разрешаете им смотреть вечерние матчи чемпионата?

- Естественно мы не запрещаем им смотреть футбол, это было бы странно. Отбой, как правило, в 23:00. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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