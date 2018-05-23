После ЧМ-2018 в "Лужниках" появится музей футбола

На территории "Лужников" планируется открытие музея футбола, сообщает mskagency.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. Готов он будет уже после чемпионата мира-2018.

Мы действительно в составе "Лужников" сейчас проектируем и планируем место для музея футбола, часть экспонатов уже подобрано. Это будет после того, как будет полностью завершен чемпионат, и, когда стадион войдет в режим нормального функционирования, мы эти работы доделаем, - сказал Хуснуллин.

"Лужники" примут матч открытия ЧМ_2018 Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь