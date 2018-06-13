Португалия - Испания: матч обслужит итальянец Рокки

Матч группы В между сборными Португалии и Испании обслужит бригада во главе с итальянским арбитром Джанлукой Рокки, сообщает пресс-служба ФИФА. Игра состоится 15 июня в Сочи.

Итальянец, которому исполнится 45 в августе, начал судить матчи серии А в 2004 году, в 2008-м получил международную категорию ФИФА и тогда же получил первое назначение на Кубок УЕФА. Рокки работал на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где получил назначение на матч 1/2 финала между Мексикой и Японией.

Португалия - Испания: прямая онлайн-трансляция матча - 15 июня в 21.00

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