Польша - Сенегал: составы команд. Рыбус сыграет с первых минут

Стали известны составы Польши и Сенегала на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе поляков появится полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус. Бывший защитник "Краснодара" Артур Енджейчик начнет встречу в запасе, как и сенегальский форвард Мусса Конате, также защищавший цвета кубанского клуба.
Польша: Щенсны, Паздан, Чонек, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски, Зелиньски, Милик, Левандовски.
Сенегал: Н'Диай, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н'Диай, Диуф, Мане, Сарр, Ньянг.
Матч пройдет на стадионе "Спартак" и начнется в 18.00 по московскому времени.
Польша - Сенегал: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча
Польша - Сенегал: чемпионат мира-2018, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)
- Локомотив М (футбол)
- Краснодар
- Сборная Польши (Футбол)
- сборная Сенегала
- Мачей Рыбус
- Мусса Конате
- Артур Енджейчик