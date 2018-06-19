Польша - Сенегал: составы команд. Рыбус сыграет с первых минут

Стали известны составы Польши и Сенегала на матч группового турнира чемпионата мира-2018. С первых минут в составе поляков появится полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус. Бывший защитник "Краснодара" Артур Енджейчик начнет встречу в запасе, как и сенегальский форвард Мусса Конате, также защищавший цвета кубанского клуба.

Польша: Щенсны, Паздан, Чонек, Пищек, Крыховяк, Гросицки, Рыбус, Блащиковски, Зелиньски, Милик, Левандовски.

Сенегал: Н'Диай, Кулибали, Сабали, Ваге, Гейе, Сане, А. Н'Диай, Диуф, Мане, Сарр, Ньянг.

Матч пройдет на стадионе "Спартак" и начнется в 18.00 по московскому времени.

Польша - Сенегал: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

Польша - Сенегал: чемпионат мира-2018, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское)