Полиция возбудила дела против выбежавших на поле во время финала ЧМ участников Pussy Riot

Московские полицейские возбудили дела об административных правонарушениях по двум статьям в отношении выбежавших на поле московского стадиона "Лужники" участников Pussy Riot.



Инцидент произошел сегодня, 15 июля, во время финала чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2). На поле выбежали трое девушек и молодой человек на 52-й минуте встречи.

"В отношении граждан, выбежавших на поле стадиона "Лужники", возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 17.12 (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве.

Участники Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ-2018