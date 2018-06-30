Пол Мерсон: "Смотрел матч Колумбии, Англии нечего бояться"

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Мерсон считает, что команде не стоит бояться матча с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Я смотрел последний матч Колумбии. Англии не стоит бояться их, - цитирует эксперта Sky Sports. - Они опасны на стандартах, но мы при стандартных положениях не хуже, чем любая другая команда. Если мы не дойдем до полуфинала, я буду шокирован. Перед началом чемпионата мира я говорил, что четвертьфинал будет отличным результатом, но теперь я думаю, что если мы не дойдем до полуфинала, турнир нельзя будет назвать удачным.

Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018