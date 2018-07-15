Погба признался, что во время финала ЧМ-2018 думал об умершем отце

Полузащитник сборной Франции Поль Погба отметил, что будет праздновать победу в чемпионате мира-2018 вместе с братьями и мамой.

- Мы на седьмом небе от счастья, - сказал игрок. - Мы сделали большое дело! Буду праздновать с братьями, с мамой. К сожалению, не смогу отпраздновать победу с папой, его больше нет с нами. Когда я играл, то думал о нем. (Михал ГОНЧАРОВ)

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!