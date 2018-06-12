Писатель Сергей Лукьяненко: "Специалисты по пинанию мячика за пару лимонов баксов заслуживают понимания?"

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в своем Фейсбуке отметил, что сборную России по футболу заранее индульгируют.

"Послушал немного, как по ТВ говорят о футболе. Обратил внимание, что нашу сборную заранее индульгируют. Мол, трудно ребятам играть. Легко критиковать, сидя на диване. Соперники сложные. Я теперь тоже так буду говорить.



Знаете, как трудно писать? Вот вы написали-издали десяток книг, чтобы критиковать? А вот после Достоевского, Гюго, Хемингуэя - знаете как тяжело писать? Вот так-то! И кино тоже. Снимите пару фантастических фильмов. Потом критикуйте.



И вообще. Все должны входить в положение всех. Врачам трудно, учителям трудно, сантехникам тоже нелегко. Или нет?



Или только специалисты по пинанию ногой мячика за пару лимонов баксов в год заслуживают понимания? Не совсем разобрался в этом вопросе. Но на всякий случай решил жалеть и понимать всех. От вас жду того же", - написал Лукьяненко.

Сборная России в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

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