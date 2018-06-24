Певец Охочинский - о клипе Слепакова и группы "Ленинград" "Чемпионы": "Слепаков и Шнуров - дворовые музыканты"

Российский певец и радиоведущий Юрий Охочинский подверг критике музыкальный клип шоумена Семена Слепакова и группы "Ленинград" "Чемпионы", в котором артисты в ироничной форме воспевают успехи сборной России по футболу на ЧМ-2018.

- Не знаю даже, что сказать. Очередная музыкальная убогость, выглядит, как будто дешевые проститутки, по-другому не скажешь, - прокомментировал Охочинский. – И, потом, ребята, раз вы взяли на себя роль критиков, то критикуйте до конца, или подождите, чем завершится чемпионат мира. Просто дешевка. Я вообще не очень понял смысла этой песни. "Чемпионы"... Какие чемпионы, при чем здесь это. Если хотели извиниться, то сделали бы это в легкой иронической форме, а так получилась очередная гопническая песенка в виде детской считалки. Половину слов просто не понять. Слепаков, я так понимаю, не имеет отношения к профессии музыканта вообще, а занимается художественной самодеятельностью. Такие дворовые музыканты, что он, что Шнуров - друг друга стоят. Противно было все это слушать и непонятно, зачем это вообще нужно. Впечатление пакостное. А сборной России, конечно, хочется пожелать прежде всего хорошей игры, не важно, победный результат получится или нет. Ребята сейчас поймали кураж, хочется, чтобы они достойно проявили себя на домашнем чемпионате мира. Есть какое-то чувство оптимизма, свежести, которой раньше вокруг сборной не возникало. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Сборная России в понедельник встретится с Уругваем в 3-м туре группы А ЧМ-2018, в этом матче решится, какая из этих команд займет первое место, у обеих по 6 очков. Игра состоится в Самаре, начало - в 17.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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