Песков проиграл спор из-за ставки на победу сборной Испании над Россией

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков признался, что перед матчем 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании поставил "много денег" на поражение команды Станислава Черчесова. Хозяева мирового первенства, для которых этот выход в плей-офф стал первым в новейшей истории, одержали победу (1:1, пенальти – 4:3).

– Я на самом деле своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег, – сказал Песков в эфире "Авторадио". – Кстати, долг я ему еще не отдал. Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Радовались мы вместе. Тигран, я отдам! Честное слово!

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила будущему вице-чемпиону – Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

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