14:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Первый матч на новом стадионе в Екатеринбурге - 1 апреля между "Уралом" и "Рубином". "Спартак" сыграет 15-го

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"Урал" проведет тестовые игры на стадионе, построенном в Екатеринбурге к чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал города. Первый официальный матч на арене состоится 1 апреля, когда в рамках 24-го тура чемпионата России екатеринбуржцы примут "Рубин"​. 15 апреля состоится встреча между "Уралом" и "Спартаком", а 6 мая – между "Уралом" и "Амкаром".

Помимо самого поля организаторы также будут тестировать городскую инфраструктуру на готовность к крупным мероприятиям: планируется перекрытие транспортного периметра, проверка коммунального сервиса, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров.

Арена в Екатеринбурге вмещает 35 тысяч зрителей. Во время чемпионата мира на ней пройдут четыре матча группового этапа: ЕгипетУругвай (15 июня), ФранцияПеру (21 июня), МексикаШвеция (27 июня) и ЯпонияСенегал (24 июня).

Дополнительная информация

https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/70169-futbol-ekaterinburg-proydet-proverku-na-gotovnost-k-chm-2018

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polukrovka

Новость про первый матч на новой арене в Екатеринбурге. Вопрос - Причём здесь Спартак???

15:44