Первый матч на новом стадионе в Екатеринбурге - 1 апреля между "Уралом" и "Рубином". "Спартак" сыграет 15-го

"Урал" проведет тестовые игры на стадионе, построенном в Екатеринбурге к чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал города. Первый официальный матч на арене состоится 1 апреля, когда в рамках 24-го тура чемпионата России екатеринбуржцы примут "Рубин". 15 апреля состоится встреча между "Уралом" и "Спартаком", а 6 мая – между "Уралом" и "Амкаром".
Помимо самого поля организаторы также будут тестировать городскую инфраструктуру на готовность к крупным мероприятиям: планируется перекрытие транспортного периметра, проверка коммунального сервиса, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров.
Арена в Екатеринбурге вмещает 35 тысяч зрителей. Во время чемпионата мира на ней пройдут четыре матча группового этапа: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Мексика – Швеция (27 июня) и Япония – Сенегал (24 июня).
Дополнительная информация
https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/news/70169-futbol-ekaterinburg-proydet-proverku-na-gotovnost-k-chm-2018
polukrovka
Новость про первый матч на новой арене в Екатеринбурге. Вопрос - Причём здесь Спартак???
15:44