Первый матч на новом стадионе в Екатеринбурге - 1 апреля между "Уралом" и "Рубином". "Спартак" сыграет 15-го

"Урал" проведет тестовые игры на стадионе, построенном в Екатеринбурге к чемпионату мира-2018, сообщает официальный портал города. Первый официальный матч на арене состоится 1 апреля, когда в рамках 24-го тура чемпионата России екатеринбуржцы примут "Рубин"​. 15 апреля состоится встреча между "Уралом" и "Спартаком", а 6 мая – между "Уралом" и "Амкаром".

Помимо самого поля организаторы также будут тестировать городскую инфраструктуру на готовность к крупным мероприятиям: планируется перекрытие транспортного периметра, проверка коммунального сервиса, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров.

Арена в Екатеринбурге вмещает 35 тысяч зрителей. Во время чемпионата мира на ней пройдут четыре матча группового этапа: Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Мексика – Швеция (27 июня) и Япония – Сенегал (24 июня).