Пьерлуиджи Коллина: "VAR успешно использовался на ЧМ-2018"

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина - об использовании VAR на ЧМ-2018. Он считает, что опыт использования видеоповторов судьями был успешным.

- VAR успешно использовался на ЧМ-2018, - цитирует Коллину Reuters. - Игры не затягивались надолго из-за его использования. Его использовали, когда необходимо было исправить ошибки. VAR не поможет полностью избавиться от ошибок, но мы уменьшим их количество.

ЧМ-2018 в России стал первым чемпионатом мира, где арбитры получили право использовать видеоповторы.