Перед ЧМ-2018 в Москве бесплатно покажут бразильские и советские фильмы о футболе

В кинотеатрах сети "Москино" с 26 мая по 30 июня пройдут бесплатные показы фильмов, приуроченные к чемпионату мира-2018, сообщает официальный сайт мэрии Москвы. Всего будет представлено 13 бразильских и советских фильмов, как художественных, так и документальных.

Бразильские фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах "Юность", Факел" и "Звезда", а советские ленты покажут в "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Сатурне" и "Туле".

Так 26 мая зрители увидят документальный фильм 2017 года "Девушки в футболе". В картине юные бразильянки делятся опытом своего участия в первом женском чемпионате штата Сан-Паулу в возрастной категории до 17 лет, а также рассказывают о том, как обыграли мужскую команду на одном из состязаний, доказав, что могут играть не хуже мужчин.

Полный список сеансов доступен на сайте мэрии.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей