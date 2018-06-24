Пепе: "Нельзя считать, что Португалия уже в плей-офф ЧМ"

Защитник сборной Португалии Пепе отметил, что в заключительном туре группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана его команде нужно выложиться по полной. Португальцев для выхода в плей-офф достаточно будет ничьей.

- Мы попытаемся выложиться и хорошо сыграть. Это возможность для нас выйти в следующую стадию турнира. Нельзя говорить, что Португалия одной ногой в плей-офф. Мы уважаем нашего соперника, - цитирует ТАСС Пепе.

Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)