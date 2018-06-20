Павел Погребняк: "Безусловно, Головин достоин внимания "Ювентуса"

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) в интервью "СЭ" заявил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин достоин перехода в "Ювентус". Ранее в СМИ появилась информация, что туринский клуб хочет заполучить россиянина.

- Как вам сегодня Головин? В полном порядке или ожидали от него большего?

- Мне кажется, он сыграл на уровне. Головин же не обязан забивать в каждой встрече. А его обращение с мячом, техника, думаю, убедили. На мой взгляд, он сыграл хорошо.

- Достоин внимания "Ювентуса"?

- Безусловно!

- То есть, допускаете, что мог бы заиграть в составе чемпиона Италии?

- Не мог бы, а у него есть для этого все шансы. Серьезные конкуренты в лице Пьянича. Дибала? А как по-другому? Надо уезжать и бороться за место в составе, конкурировать с сильнейшими. Иного не дано. Причем немедленно заключать контракт. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Погребняка – скоро в "СЭ"