Павел Погребняк: "Автогол здорово помог сборной России"

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) в интервью "СЭ" признал, что автогол помог российской команде. Победа практически гарантировала российской команде выход в 1/8 финала турнира.

- Перед игрой вы были уверены, что обыграем Египет. Почему?

- Во-первых, игра с Саудовской Аравией вселила в меня серьезный оптимизм. Во-вторых, все почему-то восхищались Салахом и писали про него, но один в поле не воин. Объективно мы были сильнее, эту команду надо было обыгрывать. В-третьих, наша сборная поймала кураж, прочувствовала поддержку трибун.

- Итоговый счет закономерен?

- Сложно сказать. Первый тайм вообще прошел практически без моментов. Было много единоборств, большинство из которых мы выигрывали. Я бы сказал - поддушивали африканцев при помощи поддержки стадиона. А после перерыва уже автогол нам здорово помог. А так бы еще неизвестно, как все закончилось…

- Автогол - ключевой момент встречи?

- Конечно. Египтянам уже надо было забивать два гола, они раскрылись. Россияне же здорово воспользовались сложившейся ситуацией, сыграли грамотно. Дзюба забил классный гол. Нормально, движемся дальше. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Погребняка – скоро в "СЭ"