Павел Колобков: "ЗМС - это почетное звание, а не спортивное"

Министр спорта России Павел Колобков в интервью "Известиям" отметил, что футболисты сборной России полностью заслужили звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) по итогам ЧМ-2018. После присвоения ЗМС четвертьфиналистам турнира некоторые спортсмены заявили, что тем самым звание обесценивается.

— Много вопросов вызвало присуждение российским футболистам звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС) по итогам ЧМ-2018. Каково ваше мнение по этому вопросу?



— Во-первых, мы консультировались с экспертами, это было коллегиальное решение. Во-вторых, ЗМС – это не спортивное, а почетное звание. Это важно понять. Оно присуждается за выдающиеся результаты. Футбол – это самый массовый, популярный, самый конкурентный вид спорта. На ЧМ-2018 приехали 32 примерно равные команды. А многие сильные сборные и вовсе остались за бортом соревнований, в том числе команды Италии, США, Нидерландов, Чили… Наши ребята проявили себя героями и полностью заслужили признание их заслуг.