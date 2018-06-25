19:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Павел Колобков: "Упрекнуть сборную не в чем"


Министр спорта России Павел Колобков - о матче ЧМ-2018 Уругвай - Россия (3:0).

- Да, сегодня у команды не получилось сделать все задуманное. Но ребята бились до финального свистка, - сказал министр. - Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки. Следующая игра – 1 июля на стадионе Лужники в Москве. Своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Уругвай - Россия

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Уругвая?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ