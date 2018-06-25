Павел Колобков: "Упрекнуть сборную не в чем"

Министр спорта России Павел Колобков - о матче ЧМ-2018 Уругвай - Россия (3:0).

- Да, сегодня у команды не получилось сделать все задуманное. Но ребята бились до финального свистка, - сказал министр. - Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки. Следующая игра – 1 июля на стадионе Лужники в Москве. Своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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