Павел Колобков: "Упрекнуть сборную не в чем"

Министр спорта России Павел Колобков - о матче ЧМ-2018 Уругвай - Россия (3:0).
- Да, сегодня у команды не получилось сделать все задуманное. Но ребята бились до финального свистка, - сказал министр. - Упрекнуть сборную не в чем. У команды есть время разобрать свои ошибки. Следующая игра – 1 июля на стадионе Лужники в Москве. Своего соперника мы будем знать уже сегодня вечером.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/