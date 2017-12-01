Павел Колобков: "Сборной России надо верить в себя на ЧМ-2018, нет смысла выходить на жеребьевку и кого-то бояться"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что сборной России нет смысла кого-то бояться на чемпионате мира 2018 года. Он также добавил, что Россия не выбивается из графика при подготовке к турниру.

– Выходить на жеребьевку и кого-то бояться нет смысла. Главное – настрой, – приводит ТАСС слова Колобкова. - А думать о том, кто попадется – какой смысл? Надо верить в себя.

Подготовка к чемпионату мира вступила в самую главную, завершающую стадию. Главное, мы находимся в графике, не выбиваемся из него. К турниру все будет готово.

Жеребьевка ЧМ-2018 состоится сегодня в Кремле, начало – в 18.00 по московскому времени. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!