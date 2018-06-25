22:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Партнеры поздравили Муслеру с 100-м матчем победой


Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера стал шестым футболистом, проведшим 100-й матч за сборную на чемпионате мира в России.

Ему, как и ранее Луису Суаресу, партнеры по команде сделали подарок в виде победы. Единственной сборной, не сумевшей порадовать юбиляра, оказалась Польша, проигравшая Сенегалу в сотом матче Якуба Блащиковски. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как играли команды футболистов, проводивших 100-е матчи

Игрок

Команда

Соперник

Счет

Якуб БЛАЩИКОВСКИ

Польша

Сенегал

1:2

Луис СУАРЕС

Уругвай

Сауд.Аравия

1:0

Жерар ПИКЕ

Испания

Иран

1:0

Юго ЛЛОРИС

Франция

Перу

1:0

Ведран ЧОРЛУКА

Хорватия

Аргентина

3:0

Фернандо МУСЛЕРА

Уругвай

Россия

3:0

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