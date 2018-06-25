Партнеры поздравили Муслеру с 100-м матчем победой

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера стал шестым футболистом, проведшим 100-й матч за сборную на чемпионате мира в России.
Ему, как и ранее Луису Суаресу, партнеры по команде сделали подарок в виде победы. Единственной сборной, не сумевшей порадовать юбиляра, оказалась Польша, проигравшая Сенегалу в сотом матче Якуба Блащиковски. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как играли команды футболистов, проводивших 100-е матчи
|
Игрок
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Якуб БЛАЩИКОВСКИ
|
Польша
|
Сенегал
|
1:2
|
Луис СУАРЕС
|
Уругвай
|
Сауд.Аравия
|
1:0
|
Жерар ПИКЕ
|
Испания
|
Иран
|
1:0
|
Юго ЛЛОРИС
|
Франция
|
Перу
|
1:0
|
Ведран ЧОРЛУКА
|
Хорватия
|
Аргентина
|
3:0
|
Фернандо МУСЛЕРА
|
Уругвай
|
Россия
|
3:0
ЧМ-2018: турнирное положение - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь
- Луис Суарес
- Сборная Польши (Футбол)
- Якуб Блащиковский
- Сборная Уругвая (футбол)
- Фернандо Муслера
- сборная Сенегала