Пабло Сабалета: "В FIFA Месси играл за "Челси". Я почти всегда побеждал его"

Аргентинский защитник Пабло Сабалета рассказал, что во время выступлений за "Эспаньол" он часто играл в серию игр FIFA с соотечественником, нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. При этом, 33-летний футболист отметил, что ему удавалось побеждать чаще, чем его звездному сопернику.

– Я почти всегда побеждал Месси в FIFA, – цитирует Daily Star Сабалету. – Он часто играл за "Челси". Когда я играл за "Эспаньол", то жил в Барселоне, а Месси – в 30 минутах от города. Мы играли по сети.

Сабалета не вошел в состав сборной Аргентины на чемпионат мира-2018. Месси в этой команде является капитаном. В 1/8 финала турнира "альбиселесте" сыграют с Францией (30 июня, Казань).

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