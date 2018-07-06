Отчисленный за поддержку сборной России вратарь "Карпат" не будет судиться с клубом

Вратарь юношеской команды "Карпат" Михаил Готра заявил, что не будет судиться с клубом. Ранее в СМИ появилась информация о его отчислении за поддержку сборной России на ЧМ-2018.

- Я не буду судиться с "Карпатами" - цитирует игрока "Футбол 24". Отвечать на другие вопросы он пока отказывается.

Ранее 18-летний уроженец Львова выкладывал в Инстаграме фотографии с российским флагом. Также он выложил фото с "усами надежды" и российским триколором, имея в виду главного тренера россиян Станислава Черчесова.

Футболиста выгнали из "Карпат" за поддержку сборной России. Подробности