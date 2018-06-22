Освальдо Ардилес: "Сампаоли высокомерный и невежественный тренер"

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Освальдо Ардилес раскритиковал главного тренера аргентинской команды Хорхе Сампаоли. По его словам, специалист виноват в поражении от Хорватии (0:3) на чемпионате мира.

– Сампаоли завершил свою работу с помощью сборной Хорватии, – написал в своем Твиттере Ардилес. – Это высокомерный невежественный специалист. Даже с лучшим игроком в мире он не смог собрать конкурентоспособную команду. План А Сампаоли: отдайте мяч Месси и ждите чуда. Если план А не работает, применяйте план Б. Погодите, а у нас нет плана Б. План в защите: фолите в любой ситуации независимо от обстоятельств и последствий.

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