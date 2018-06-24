Оскар Табарес: "Нет причин менять подход к матчу с Россией из-за травмы Хименеса"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил, что травма защитника южноамериканцев Хосе Хименеса никаким образом не поменяет подход команды к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Россией, который состоится 25 июня в Самаре.
- Насколько велика важность потери Хименеса? И остался ли прежний план на игру?
- Наш план на игру - всегда продолжать игру. Подождите, пока начнется матч. Мы и тренируемся всегда за закрытыми дверями, чтобы только мы знали, чего хотим добиться. То, что он травмирован, не меняет ничего. У нас такой же подход к этому матчу и такое же его понимание. Нет абсолютно никаких причин менять что-либо. И беспокоиться по этому поводу не стоит. Состав будет объявлен завтра. (Игорь РАБИНЕР)
Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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