Оскар Табарес: "Нет причин менять подход к матчу с Россией из-за травмы Хименеса"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес отметил, что травма защитника южноамериканцев Хосе Хименеса никаким образом не поменяет подход команды к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Россией, который состоится 25 июня в Самаре.

- Насколько велика важность потери Хименеса? И остался ли прежний план на игру?

- Наш план на игру - всегда продолжать игру. Подождите, пока начнется матч. Мы и тренируемся всегда за закрытыми дверями, чтобы только мы знали, чего хотим добиться. То, что он травмирован, не меняет ничего. У нас такой же подход к этому матчу и такое же его понимание. Нет абсолютно никаких причин менять что-либо. И беспокоиться по этому поводу не стоит. Состав будет объявлен завтра. (Игорь РАБИНЕР)

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ