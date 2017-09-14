Оргкомитет "Россия-2018" проверит подмосковные базы ЧМ

Оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА совместно с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проинспектирует тренировочные базы чемпионата мира-2018 в Московской области, сообщает Welcome2018. На территории Подмосковья расположено 17 баз для размещения команд. 4 из них уже отвечают требованиям ФИФА: база "Динамо" в Новогорске, "Спартака" в Тарасовке, "Локомотива" в Баковке, а также стадион "Арена Химки".

- Мы находимся в завершающей стадии подготовки футбольных тренировочных баз, которые находятся на территории Московской области, - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. - Везде завершен засев газонов, это основа тренировочной площадки, там, где будут тренироваться футболисты. Представители оргкомитета и компании STRI оценят качество проведенных работ в части подготовки футбольных полей, газонов в Подмосковье. Уверен, что нареканий не будет, потому что мы тщательным образом подходили к выбору субподрядных организаций, занимавшихся работами по футбольным полям.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.