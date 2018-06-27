Онопко сделал прогноз на матч Испания - Россия

Бывший капитан сборной России, тренер ЦСКА Виктор Онопко считает, что болельщикам национальной команды, несмотря на поражение от Уругвая (0:3) на чемпионате мира, рано расстраиваться.

– Уже сейчас можно сказать, что команда играет на очень хорошем уровне, - цитирует Онопко официальный сайт ЦСКА. - Первые две игры меня впечатлили. Я рад за Станислава Черчесова, за весь тренерский штаб, за нашу страну. За то, как мы проводим чемпионат мира, сколько эмоций он дарит, на каком высоком уровне он проходит. С Уругваем тренеры решили изменить стартовый состав, в основе не было Головина, Фернандеса, Жиркова. На мой взгляд, Головин сейчас один из ведущих футболистов России и один из самых одаренных в Европе. Когда играют ЦСКА и лондонский "Арсенал", и в составе двух команд выделяется Головин, это о чем-то говорит. 0:3 – неприятный счет, но расстраиваться рано.

С Испанией будет очень тяжелая игра, но и очень интересная. Соперник играет в наступательный футбол, атакует большими силами, и у нас обязательно будут моменты. Сделаю прогноз, что мы забьем. Хочу пожелать всей нашей команде и, конечно же, армейским футболистам успехов, мы будем за вас болеть!

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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