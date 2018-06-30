Оливер Кан: "Хедира и Езил - главные разочарования ЧМ-2018"

Экс-вратарь сборной Германии Оливер Кан раскритиковал полузащитников Месута Езила и Сами Хедиру после вылета немецкой команды из чемпионата мира-2018. Немцы заняли последнее место в своей группе.

– Сборная Германии заслужила вылет, – цитирует Team Talk Кана. – Игроки не проявили достаточной приверженности на групповом турнире. Игрокам не хватало единения, их игра была слишком статичной. Главными разочарованиями для меня стали Сами Хедира и Месут Езил. Они были незаметны во время первой игры против Мексики, поэтому остались на скамейке запасных в игре против Швеции. В среду у них появился еще один шанс, но ни один из них не смог им воспользоваться. Это два наших самых опытных игрока, но они не смогли проявить себя.

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