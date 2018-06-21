Оливер Бирхофф: "Некоторые критики сборной Германии и Езила переступили грань"

Спортивный директор сборной Германии Оливер Бирхофф подтвердил, что главный тренер команды Йоахим Лев жестко поговорил с командой после поражения от Мексики (0:1) в первом туре группового турнира ЧМ-2018. Также он призвал воздержаться от резкой критики полузащитника Месута Езила, которого кое-кто хотел бы исключить из сборной за его отношение к работе.

– Думаю, что у всех, кто когда-либо играл, есть негативный опыт, – цитирует A Bola Бирхоффа. – Мы серьезно поговорили после игры. Провели тщательный анализ. Тренер также пообщался с игроками отдельно. Это не было взрывом – открытый честный разговор. Мы ищем баланс.

Нужно уметь жить с критикой, которая повалилась после поражения. Большая часть критических замечаний справедлива. Но мне очень жаль, что некоторые критики перешли грань. И не только когда говорили об Езиле.

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